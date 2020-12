Luca Zaia: carriera e vita privata del Presidente della Regione Veneto (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Luca Zaia nasce a Conegliano il 27 marzo 1968. Originario di Bibano di Godega di Sant’Urbano, vive ora a San Vendemiano con la moglie Raffaella Monti. Durante l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 è diventato uno dei Presidenti di Regione più famosi della penisola. La famiglia Zaia è particolarmente legato alla figura del nonno paterno, Enrico, nato nel 1896 in Brasile. Il nonno a 19 anni lascia il Veneto e approda nella Grande Mela. Dopo qualche anno di lavoro negli Stati Uniti, ritorna in Italia, compra dei terreni e si sposa. La casa della famiglia Zaia è, perciò, immersa nella natura: è in questo contesto che cresce Luca. Qualche anno più tardi, nel 1973, nasce la sorella di Luca: ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 2 dicembre 2020)nasce a Conegliano il 27 marzo 1968. Originario di Bibano di Godega di Sant’Urbano, vive ora a San Vendemiano con la moglie Raffaella Monti. Durante l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 è diventato uno dei Presidenti dipiù famosipenisola. La famigliaè particolarmente legato alla figura del nonno paterno, Enrico, nato nel 1896 in Brasile. Il nonno a 19 anni lascia ile approda nella Grande Mela. Dopo qualche anno di lavoro negli Stati Uniti, ritorna in Italia, compra dei terreni e si sposa. La casafamigliaè, perciò, immersa nella natura: è in questo contesto che cresce. Qualche anno più tardi, nel 1973, nasce la sorella di: ...

matteosalvinimi : Ho sentito Luca Zaia questa sta mattina. Se ci sono protocolli che mettono in sicurezza chi va al bar, al ristorant… - AutonomoVeneto : RT @Libero_official: 'La 'grande #Europa' arriva dopo la Gran Bretagna sul #vaccino. Perché?'. #Coronavirus, l'affondo di Luca #Zaia #agenz… - Adri19510 : PER FORZA ARRIVANO PER PRIMA, SONO FUORI DAL CAPPIO DI UE !! Vaccino, Luca Zaia: 'La Gran Bretagna che è fuori dall… - geppy2911 : Luca Zaia : Meglio uscire dall'Europa. Vaccini, Zaia ,Avete visto a Lon... - MassimoSantoma2 : RT @Libero_official: 'La 'grande #Europa' arriva dopo la Gran Bretagna sul #vaccino. Perché?'. #Coronavirus, l'affondo di Luca #Zaia #agenz… -