Lotteria degli scontrini antievasione al via, Lega e Fratelli d’Italia la boicottano: “Vogliono controllare cosa compriamo”. Ecco perché è una fake news (Di mercoledì 2 dicembre 2020) A gennaio parte finalmente la Lotteria degli scontrini prevista per la prima volta dalla legge di Bilancio 2017 e da allora sempre rinviata. Dopo il cashback, al via salvo sorprese l’8 dicembre, la Lotteria con premi fino a 5 milioni di euro per i clienti e 1 milione per gli esercenti è il secondo tassello dell’ampio piano del governo per ridurre l‘evasione fiscale rendendo più “attraenti” i pagamenti elettronici e dunque tracciabili. Un piano grazie al quale, secondo gli operatori del settore, il sommerso calerà di 0,7 miliardi l’anno e il gettito dell’Iva, l’imposta più evasa, salirà di 0,8 miliardi. Ma, se in un solo giorno 427mila cittadini hanno scaricato il codice con cui partecipare alle estrazioni, i commercianti frenano. E l’opposizione boicotta la misura già sperimentata in diversi Paesi, dal Portogallo a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) A gennaio parte finalmente laprevista per la prima volta dalla legge di Bilancio 2017 e da allora sempre rinviata. Dopo il cashback, al via salvo sorprese l’8 dicembre, lacon premi fino a 5 milioni di euro per i clienti e 1 milione per gli esercenti è il secondo tassello dell’ampio piano del governo per ridurre l‘evasione fiscale rendendo più “attraenti” i pagamenti elettronici e dunque tracciabili. Un piano grazie al quale, secondo gli operatori del settore, il sommerso calerà di 0,7 miliardi l’anno e il gettito dell’Iva, l’imposta più evasa, salirà di 0,8 miliardi. Ma, se in un solo giorno 427mila cittadini hanno scaricato il codice con cui partecipare alle estrazioni, i commercianti frenano. E l’opposizione boicotta la misura già sperimentata in diversi Paesi, dal Portogallo a ...

repubblica : L'ironia corre sui social: 'Vince chi riesce a farsene fare uno' - marialetizianal : RT @EleLe08: Non partecipate alla lotteria degli scontrini. È come una trappola per fregare dati e controllare ogni acquisto per poi toglie… - donatellabrusch : RT @doluccia16: Cos'è questa grossa minkiata (??) della lotteria degli scontrini? Io non partecipo, ed anche voi non vi fidate, che tanto a… - maldinapoli : RT @ElisabettaGall7: Ve lo ricordate il VinciSalvini? Sì, quando era ministro ha fatto anche questo. Ecco, oggi #Salvini ha criticato la lo… - ilmamilio : 1° Gennaio 2021, parte la 'lotteria degli scontrini': cos’è e come funziona -