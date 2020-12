L'Oms raccomanda l'uso delle mascherine al chiuso se non c'è una adeguata ventilazione (Di mercoledì 2 dicembre 2020) AGI - L'Organizzazione mondiale della sanità, in un aggiornamento delle sue linee guida, ha raccomandato l'uso della mascherina al chiuso, con altre persone presenti, quando la ventilazione è inadeguata. "L'Oms consiglia di indossare la mascherina al chiuso (per esempio, negozi, spazi di lavoro condivisi, scuole) o all'aperto quando non può essere mantenuta la distanza fisica di almeno un metro", si legge sul sito. "Al chiuso, se la ventilazione è giudicata inadeguata, la mascherina è consigliata a prescindere dal distanziamento di almeno un metro". L'agenzia dell'Onu ha anche esortato a non portarla quando si fa attività fisica vigorosa e a non usare mascherine con valvole. Leggi su agi (Di mercoledì 2 dicembre 2020) AGI - L'Organizzazione mondiale della sanità, in un aggiornamentosue linee guida, hato l'uso della mascherina al chiuso, con altre persone presenti, quando laè in. "L'Oms consiglia di indossare la mascherina al chiuso (per esempio, negozi, spazi di lavoro condivisi, scuole) o all'aperto quando non può essere mantenuta la distanza fisica di almeno un metro", si legge sul sito. "Al chiuso, se laè giudicata in, la mascherina è consigliata a prescindere dal distanziamento di almeno un metro". L'agenzia dell'Onu ha anche esortato a non portarla quando si fa attività fisica vigorosa e a non usarecon valvole.

