Lo strano caso dei cinesi d' Italia che non prendono il Covid

Leggi su panorama

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) L'esplosione dei contagi della seconda ondatanon sembra aver colpito iin. Sono pochissimi i soggetti positivi della loro comunità e ancor meno i ricoverati in ospedale. Anzi, nel Lazio in questa seconda ondata ne risulta uno, uno solo. Eppure le percentuali tra abitanti e contagiati dice cose diverse. Secondo l'Ismu infatti iche vivono nel Paese sono oltre 300mila di cui quasi 26mila solo nella comunità di Prato a Firenze. Nonostante il numero elevato molti medici riferiscono di aver trattato zero casi dall'inizio della pandemia. Un dato in controtendenza con l'andamento dei contagi ine che ha dato origine a più di qualche fantasiosa ricostruzione dei media. La verità è che dietro i pochissimi casi positivi ci sono delle misure più rigide adottate dai ...