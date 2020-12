"Lo Stato non mi ha dato soluzioni". Il ristoratore tiene il pub aperto: resistenza civile contro Conte | Video (Di mercoledì 2 dicembre 2020) "Il suo pub è pieno, tutta gente che rischia la multa lo sa?". Mario Giordano a Fuori dal coro su Rete 4 si collega con Francesco, un ristoratore veneto già sanzionato per aver tenuto il suo locale aperto la sera. "Sì sì ne sono consapevole, lo sanno anche loro ma stanno cercando di darmi una mano per andare avanti", spiega il professionista a un incredulo Giordano: "E come fa? Va avanti comunque?". "Direttore, io ho 30 dipendenti, soluzioni lo Stato non ne ha date e devo arrangiarmi io con quello che trovo". che una provocazione, un esempio di "resistenza civile": Giordano ne ha collezionate varie, in studio, per far emergere il quadro di una Italia disperata ma non rassegnata a morire. Di crisi economica, se non di Covid. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) "Il suo pub è pieno, tutta gente che rischia la multa lo sa?". Mario Giordano a Fuori dal coro su Rete 4 si collega con Francesco, unveneto già sanzionato per aver tenuto il suo localela sera. "Sì sì ne sono consapevole, lo sanno anche loro ma stanno cercando di darmi una mano per andare avanti", spiega il professionista a un incredulo Giordano: "E come fa? Va avanti comunque?". "Direttore, io ho 30 dipendenti,lonon ne ha date e devo arrangiarmi io con quello che trovo". che una provocazione, un esempio di "": Giordano ne ha collezionate varie, in studio, per far emergere il quadro di una Italia disperata ma non rassegnata a morire. Di crisi economica, se non di Covid.

Ultime Notizie dalla rete : Stato non Pranzo di Natale e limiti agli invitati, Toti: "Lo Stato non sbirci nel panettone" Primocanale In giro con coltello e spray urticante: denunciato

Girava per via Secchi con un grosso coltello come se nulla fosse. Si è beccato una denuncia per possesso di strumenti atti all’offesa della persona un 28enne nordafricano, peraltro non in regola e ino ...

Terni, assente per anni da casa. Gliela devastano

Tornato nella sua abitazione, dopo vicissitudini, dopo alcuni anni, l'ha trovata letteralmente devastata. Porte e finestre spaccate, ...

