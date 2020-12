Lo scontro tra Procura di Bergamo e l' Oms  sul piano pandemico corretto

Leggi su agi

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) AGI - Ladifa sapere di non avere nessuna intenzione, almeno per ora, di indagare sull'Oms, ma si alza di livello quello che appare a tutti gli effetti come unotra poteri – magistratura e diplomazia – nell'ambito dell'indagine sul controllo della pandemia nella provincia che ha messo in fila 3100 bare. Ilè stato aggiornato per finta? A far salire la tensione la puntata mandata in onda ieri sera da ‘Report' dalla quale è emerso che il vicepresidente europeo Ranieri Guerra avrebbe chiesto di modificare la data delper farlo sembrare aggiornato al 2016 all'interno dell'ormai famoso dossier sulla gestione italiana pubblicato dall'organizzazione e poi sparito poche ore dopo. Oggi si viene a sapere che i ...