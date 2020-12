Lo chiamavano Jeeg Robot la trama del film stasera su Rai Movie mercoledì 2 dicembre (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Lo chiamavano Jeeg Robot, cult contemporaneo italiano, su Rai Movie stasera mercoledì 2 dicembre. trama e Trailer Scritto da Nicola Guaglianone e Menotti, diretto e prodotto da Gabriele Mainetti, Lo chiamavano Jeeg Robot è un film diventato rapidamente un cult del cinema italiano. Un racconto pop, che prende molto in prestito dal mondo dei fumetti e da cinema e serie tv americane e internazionali, capace di costruire scene e situazioni indimenticabili ma anche di raccontare una storia semplice di eroismo quotidiano, profondo e popolare nel senso più pieno del termine. Se non l’aveste ancora visto l’appuntamento su Rai Movie e Rai Play di mercoledì 2 ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Lo, cult contemporaneo italiano, su Raie Trailer Scritto da Nicola Guaglianone e Menotti, diretto e prodotto da Gabriele Mainetti, Loè undiventato rapidamente un cult del cinema italiano. Un racconto pop, che prende molto in prestito dal mondo dei fumetti e da cinema e serie tv americane e internazionali, capace di costruire scene e situazioni indimenticabili ma anche di raccontare una storia semplice di eroismo quotidiano, profondo e popolare nel senso più pieno del termine. Se non l’aveste ancora visto l’appuntamento su Raie Rai Play di2 ...

Serie tv, lo sceneggiatore Nicola Guaglianone: «Sempre più donne protagoniste, il telecomando in mano a loro»

Il lavoro su tre film, con Freaks Out di Gabriele Mainetti in attesa di un’uscita, e nel curriculum successi come Lo chiamavano Jeeg Robot di Mainetti, L’ora legale di Ficarra e Picone ...

