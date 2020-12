LIVE Scandicci-Schwerin 19-25 25-19 25-20 | Champions League volley in DIRETTA | le toscane portano a casa il terzo set

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11-4 MUROOOO LUBIAAAAAN!!!! 10-4 Le tedesche non passano più!!! Nel contrattacco disastro di Szakmary. 9-4impenetrabile difende ancora alla grande, Pietrini alza per Courtney che si inventa una parallela incredibile! 8-4 Pietriniiiiiiiiiiii!!!!!! L’azzurra da seconda linea passa tra le mani del muro!!!!! 7-4 ACEEEEEEEE PIETRINIIIIIIIIIIIII!!!!!!!! 6-4 Stysiak tira un bolide in faccia al libero avversario! 5-4 MUROOOO MALINOOOOV!!!! 4-4 Alsmeier chiude la porta in faccia al primo tempo di Lubian. 4-3 Murata la diagonale stretta di Pietrini. 4-2 Szakmary trova impreparato il muro di. 4-1 Pietrini attacca e la palla si insacca tra le mani del muro. 3-1 Il punto lo segna Pietrini ma il merito è tutto di Bosetti che difende per quattro volte agli attacchi ...