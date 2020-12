LIVE Juventus-Dinamo Kiev 3-0 | Champions League in DIRETTA | vittoria netta per i bianconeri Pagelle e highlights

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.52 Con i goal di Chiesa nel primo tempo e di Ronaldo e Morata nella ripresa, laliquida la praticacon un 3-0 e martedì prossimo cercherà l’impresa al Camp Nou dove idovranno battere il Barcellona con 3 goal di scarto per chiudere al primo posto il girone G. 90’+3 FINISCE QUI!3-0. 90’+2in possesso quando si attende soltanto il fischio finale. 90’+1 Kulusevski guida un contropiede sbagliando però il tocco finale verso Arthur. 90? Destro a giro di Shaparenko, messo in calcio d’angolo da Szczesny. 89? Tre minuti di recupero. 87? Sinistro dal limite di Bernardeschi, murato. 86? Fallo commesso a centrocampo da ...

Alle ore 21:00 faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Juventus e Dinamo Kiev nel match valido per la quinta giornata del Gruppo G di Champions League. Pirlo punterà al suo classico 3-4-1-2 c ...Secondo Tempo Finisce con il vantaggio bianconero il primo tempo tra Juventus e Dinamo Kiev. Decide la rete di Federico Chiesa al 21'. Svarione difensivo di De Light e la Dinamo c ...