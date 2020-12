LIVE – Contagi aggiornati oggi, mercoledì 2 dicembre: morti e guariti in Italia e nel mondo (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tutti i Contagi e i dati in tempo reale nella giornata di mercoledì 2 dicembre per quanto concerne l’allarme coronavirus. Gli Stati Uniti comandano la triste classifica del numero dei Contagi: situazione allarmante anche in India, oltre a Russia e Brasile dove da mesi si registrano migliaia di casi al giorno. Di seguito i dati aggiornati ora per ora nel mondo, dalla mattinata alla tarda serata di mercoledì 2 dicembre. Segui il LIVE su Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL BOLLETTINO AGGIORNA LA DIRETTA DATI GENERALI NEL mondo IN COSTANTE AGGIORNAMENTO: CASI DI CORONAVIRUS TOTALI: 64.302.436 morti DA CORONAVIRUS TOTALI: 1.489.401 CASI ATTIVI DI CORONAVIRUS: 18.240.368 I DATI ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tutti ie i dati in tempo reale nella giornata diper quanto concerne l’allarme coronavirus. Gli Stati Uniti comandano la triste classifica del numero dei: situazione allarmante anche in India, oltre a Russia e Brasile dove da mesi si registrano migliaia di casi al giorno. Di seguito i datiora per ora nel, dalla mattinata alla tarda serata di. Segui ilsu Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL BOLLETTINO AGGIORNA LA DIRETTA DATI GENERALI NELIN COSTANTE AGGIORNAMENTO: CASI DI CORONAVIRUS TOTALI: 64.302.436DA CORONAVIRUS TOTALI: 1.489.401 CASI ATTIVI DI CORONAVIRUS: 18.240.368 I DATI ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Contagi Covid Toscana: 776 nuovi contagi. Cala il rapporto tra persone testate e positivi / LIVE LA NAZIONE Covid Toscana: 776 nuovi contagi. Cala il rapporto tra persone testate e positivi / LIVE

Firenze, 1 dicembre 2020 - "La Toscana un mese e mezzo fa aveva sul tracciamento" dei contagiati da Covid-19 una percentuale "del 37%. Oggi siamo al 100% attraverso l'assunzione di quei giovani che si ...

Coronavirus oggi. Il vaccino Pfizer/Biontech approvato in Gran Bretagna: «Disponibile dalla prossima settimana». Ceo Pfizer: momento storico

? Cosa è successo ieri: Ema esame Pfizer entro fine mese ? Negli Usa 2.500 decessi in 24 ore ? In Russia 589 decessi, picco da inizio pandemia ...

