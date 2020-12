LIVE Busto Arsizio-Developres Resovia | Champions League volley in DIRETTA | si inizia in ritardo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.34: La partita inizierà fra 10 minuti 20.27: Si sta completando il riscaldamento. Fra poco le squadre scenderanno in campo 20.24: Per Barbolini unico dubbio al centro con la volata tra Olivotto ed Herrera Blanco 20.21:potrebbe rispondere con Polanska e Efimienko centrali, Kaczmar in regia e Van Ryk opposta, le bande Blagojevic e Lazic e il libero Krzos 20.18: probabile che Barbolini si affidi a Poulter in regia, con Mingardi opposta, le centrali Stevanovic e Olivotto, in banda Gennari e Gray con Leonardi libero 20.14: Perdunque un banco di prova importante in una fase di stagione molto complicata. Ieri le lombarde hanno mostrato sprazzi di ottima pallavolo contro Scandicci e hanno sfiorato la vittoria, sprecando anche un match ball ...