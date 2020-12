LIVE Borussia Dortmund-Lazio | Champions League in DIRETTA | Haaland non recupera | gioca Bellingham!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.41 Lazzari inizia dalla panchina, Marusic vince il ballottaggio. 20.38 Mancano venti minuti all’inizio del match. 20.35 Il ds biancoceleste ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita: “Ritorno sempre con grande piacere in Germania dove ho trascorso 9 anni importanti anche per la mia esperienza in Italia”. Sull’assenza di: “E’ il centravanti più forte in Europa per i prossimi dieci anni, quindi la sua assenza così come quella di Emre Can è molto importante e dobbiamo sfruttarla per prenderci il primo posto nel girone.” 20.32 Tare analizza la gara che ci apprestiamo a vivere su SKY: “Stasera se riusciamo a ripetere la gara di Roma all’andata, abbiamo grandi possibilità di vincere. Ma il loro sistema di gioco è molto interessante e aggressivo, quindi sarà uno spettacolo”. 20.29 L’assenza ...