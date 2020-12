“L’Italia recepisca direttive sulle rinnovabili | avremmo il 30% dell’incremento di energia verde dalle Energy Community” | lo studio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Se l’Italia recepisse in pieno la direttiva(RED II) e quella sul mercato elettrico (IEM), il contributo delleCommunity permetterebbe di incrementare, entro il 2030, la produzione elettrica ditanto da coprire circa il 30%diprevista dal PNIEC. Muovendo nei prossimi dieci anni 13,4 miliardi di euro di investimenti, con vantaggi non solo fiscali, ma anche ambientali e occupazionali, oltre a nuove opportunità che si possono creare dai condomini ai centri commerciali, dai distretti industriali alle aree agricole interne. Sono queste le conclusioni a cui giunge lo‘Il contributo delle comunità energetiche alla decarbonizzazione in Italia’ realizzato da Elemens per Legambiente e ...