L’isola dei famosi 2021 a rischio | è giallo sull’atteso reality-show

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Secondo alcune nuove indiscrezionideiè in procinto di riaprire i battenti, mentre secondo un rumor ilsarebbe destinato alla cancellazione ancora prima dell’inizio della sua preannunciata nuova edizione. In rete si apprende che la nuova edizione deldei naufraghi andrà in onda dopo la fine del Gf vip 5, che è stato esteso di qualche mese. Al timone dell’atteso format vi sarebbe Ilary Blasi. Ma un noto portale di informazione, intanto, fa sapere chepotrebbe slittare ancora una volta, dopo una lunga pausa dai palinsesti tv. Scopriamo insieme quanto è emerso sul notodeiconfermata da Mediaset: le indiscrezioni In rete sono emerse diverse indiscrezioni sul conto ...