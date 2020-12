L’Iran condanna a morte il ricercatore Djalali | tutto il mondo si mobilita per fermare l’esecuzione

Leggi su tpi

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Rischia di essere ucciso a giorni, dopo unada parte delle autorità di Teheran, iliraniano-svedese Ahmadreza. Specializzato in medicina dei disastri, ha anche lavorato per un periodo in Italia, a Novara, ora rischia di morire con l’accusa di spionaggio: un reato che in quel Paese è punito con l’impiccagione. Esecuzione rinviatadellaera prevista per oggi, mercoledì 2 dicembre, ma è stata rinviata a data da destinarsi, come ha riferito il legale del, Halaleh Mousavian. L’avvocato ha anche dichiarato all’emittente Radio Farda (l’emittente in lingua persiana di Radio Free Europe/Radio Liberty), che il suo cliente non è stato trasferito dal carcere di Evin alla prigione di ...