Linea dura per le nuove regole in vista delle feste (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Le prime indiscrezioni sul Dpcm di Natale confermano le ipotesi delle Linea dura, ma nel governo Italia Viva chiede riaperture per i ristoranti. Dpcm di Natale: negozi aperti ma comuni blindati: tensioni nel governo su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Le prime indiscrezioni sul Dpcm di Natale confermano le ipotesi, ma nel governo Italia Viva chiede riaperture per i ristoranti. Dpcm di Natale: negozi aperti ma comuni blindati: tensioni nel governo su Notizie.it.

fattoquotidiano : Dpcm Natale, governo verso la linea dura: coprifuoco alle 22, ristoranti aperti a pranzo, città chiuse a Natale e C… - fattoquotidiano : Nuovo DPCM, linea dura per le Feste? - FidanzaCarlo : Il @sole24ore ospita un mio intervento chiarificatore su #RecoveryFund, “stato di diritto” e chi ha davvero interes… - doctorgis84 : RT @maurovanetti: Titolone in prima pagina: «Linea dura del governo: restano chiusi sci e ristoranti». LINEA DURA. Cioè è tutto aperto, fab… - divisenews : #Covid e #Natale, linea dura del governo. Evitare di ospitare persone non conviventi ... -