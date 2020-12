L'ex fidanzata di Andrea Damante sarà in un nuovo film con Fabio Volo (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Giulia De Lellis debutterà al cinema: l'influencer sta partecipando alle riprese di un nuovo film con Fabio Volo. Giulia De Lellis torna a fare l’attrice: debutterà al cinema su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Giulia De Lellis debutterà al cinema: l'influencer sta partecipando alle riprese di uncon. Giulia De Lellis torna a fare l’attrice: debutterà al cinema su Notizie.it.

andrea_gardin : RT @Giorgiolaporta: L’unica colpa di Roberta #Angelilli è di aver fatto il suo dovere da cittadina e aver denunciato la questione della #sc… - Andrea_D74 : RT @Giorgiolaporta: L’unica colpa di Roberta #Angelilli è di aver fatto il suo dovere da cittadina e aver denunciato la questione della #sc… - MementoMoro : Comunque che quando si è fidanzata con Monte era sparita con tutti gli amici è verissimo e ve lo può confermare And… - WillManderly : Ma in che senso Usha è fidanzata da 1 anno e 7 mesi che si è buttata sulle braccia di Andrea Prezioso da quando è entrato #ilcollegio - HetzBib : #matrimonioaprimavistaitalia Riassunto: Andrea: non vedeva la gnocca da un secolo Sitara: non sc...a da altrettanto… -