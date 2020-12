Leonardo Di Caprio vende casa: quanto costa per un mese? Trattenete le lacrime [FOTO] (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Classe ’74, attore, produttore e attivista, Leonardo Di Caprio è tra le star hollywoodiane più amate e conosciute a livello mondiale. Noto principalmente per la sua celebre interpretazione in Titanic, negli anni l’attore ha saputo portare avanti una brillante carriera, ricca di premi e riconoscimenti. Nel 2016 ha, infatti, vinto addirittura un Oscar come ‘Miglior Attore’ con il film Revenant – Redivivo, del 2015. Insomma, tra film, interviste, ospitate e altro ancora, negli anni, Leonardo Di Caprio è riuscito sicuramente a mettere su un bel patrimonio e ha potuto concedersi anche qualche lusso. Infatti, l’attore possiede una villa vista mare nella località americana di Malibu. L’avete mai vista? Di recente, la star hollywoodiana ha deciso di mettere in affitto la sua abitazione, vediamo quanto ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Classe ’74, attore, produttore e attivista,Diè tra le star hollywoodiane più amate e conosciute a livello mondiale. Noto principalmente per la sua celebre interpretazione in Titanic, negli anni l’attore ha saputo portare avanti una brillante carriera, ricca di premi e riconoscimenti. Nel 2016 ha, infatti, vinto addirittura un Oscar come ‘Miglior Attore’ con il film Revenant – Redivivo, del 2015. Insomma, tra film, interviste, ospitate e altro ancora, negli anni,Diè riuscito sicuramente a mettere su un bel patrimonio e ha potuto concedersi anche qualche lusso. Infatti, l’attore possiede una villa vista mare nella località americana di Malibu. L’avete mai vista? Di recente, la star hollywoodiana ha deciso di mettere in affitto la sua abitazione, vediamo...

solaireksj : @laluneyoonie omggggg leonardo di caprio - delleeeeee : leonardo di caprio ini mah - Manggit_garis : Young Leonardo di Caprio on last pict hahahaha - Nuovocinemapar2 : Jennifer Lawrence e Leonardo Di Caprio al lavoro per il nuovo film di Adam Mckay. Non vediamo l'ora di vederli assi… - caveatofcass : Leonardo Di Caprio -

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo Caprio Leonardo DiCaprio, la malattia misteriosa con cui ha convissuto per anni YouMovies Leonardo Di Caprio vende casa: quanto costa per un mese? Trattenete le lacrime [FOTO]

Avete mai visto la casa vista mare di Leonardo Di Caprio? L'attore ha deciso di venderla: ecco quanto costa comprarla.

Nemonte Nenquimo, la leader indigena nominata “eroina dell’ambiente”

È un nuovo trionfo per Nemonte Nenquimo, prima donna leader del popolo Waorani, tribù indigena di 5000 anime che vive attorno e dentro il Parco Nazionale di Yasuni, in Ecuador, uno degli ecosistemi pi ...

Avete mai visto la casa vista mare di Leonardo Di Caprio? L'attore ha deciso di venderla: ecco quanto costa comprarla.È un nuovo trionfo per Nemonte Nenquimo, prima donna leader del popolo Waorani, tribù indigena di 5000 anime che vive attorno e dentro il Parco Nazionale di Yasuni, in Ecuador, uno degli ecosistemi pi ...