Le radici cristiane dell’Europa non si rivendicano | si dimostrano con i fatti

Arriva il primo Natale del tempo della pandemia e si porta di nuovo delle polemiche fondate e preoccupanti, sulla celebrazione nella notte di Natale ma non solo. Il tentativo scomposto dell'Unione Europea di suggerire la non celebrazione in presenza del popolo nella notte di Natale sembra rientrato, ovviamente, ma ha lasciato strascichi. E una risposta interessante la dà il vescovo di Reggio Emilia, monsignor Camisasca: "Dio è diventato irrilevante nella storia dell'Europa e questo non ha fatto bene a tutta la società". Il testo è interessante ed esposto in termini che interpellano tutti, non dà spazio a crociate neo-identitariste o pseudo-illuministe, piuttosto riconosce che l'Europa è culturalmente plurale, una pluralità comunque intrisa di cristianesimo. Ho molto apprezzato l'intervento di monsignor Camisasca e per questo vorrei chiedere ai vescovi: ...

