(Di giovedì 3 dicembre 2020) REINA 6,5 Alla prima vera opportunità delsi oppone con efficacia alla staffilata di Hazard. Si ripete nella ripresa su Giovanni Reina. Peccato per il rinvio sbagliato che favorisce il gol ...

sportli26181512 : Borussia-Lazio, le pagelle: Immobile solito leader, 7. Acerbi, 7 da applausi: Borussia-Lazio, le pagelle: Immobile… - Gazzetta_it : #Borussia-#Lazio, le pagelle: #Immobile solito leader, 7. #Acerbi, 7 da applausi - IlmsgitSport : Borussia #dortmund-#lazio, le #pagelle: Ciro la vendetta, finalmente Hoedt - ilmessaggeroit : Borussia #dortmund-#lazio, le #pagelle: Ciro la vendetta, finalmente Hoedt - leggoit : Le pagelle di Borussia Dortmund-Lazio: Immobile stratosferico (7,5), Pereira entra e strappa applausi (6,5) -

Ultime Notizie dalla rete : pagelle Borussia

REINA 6,5 Alla prima vera opportunità del Borussia si oppone con efficacia alla staffilata di Hazard. Si ripete nella ripresa su Giovanni Reina. Peccato per il rinvio sbagliato che ...Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, a Sky Sport risponde a proposito delle condizioni dei suoi uomini dopo la vittoria in Champions League: “Io vado avanti sul mio lavoro, come ho sempre fatto; s ...