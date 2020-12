Le nuove misure del Governo: no agli spostamenti fra Regioni dal 21 e fra Comuni il 25 e il 26 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Inoltre ristoranti aperti a pranzo anche a Natale e a Capodanno, il coprifuoco alle 22 e il divieto di cenoni negli alberghi il 31 dicembre. Durata prorogata fino a dopo Befana Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Inoltre ristoranti aperti a pranzo anche a Natale e a Capodanno, il coprifuoco alle 22 e il divieto di cenoni negli alberghi il 31 dicembre. Durata prorogata fino a dopo Befana

