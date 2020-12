Lazio, Inzaghi: «9 punti e non siamo dentro. Pensavamo di aver raggiunto gli ottavi» (Di giovedì 3 dicembre 2020) Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha commentato il pareggio ottenuto in Champions League contro il Borussia Dortmund: le sue dichiarazioni Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio ottenuto in Champions League contro il Borussia Dortmund. PAREGGIO – «C’è rammarico, con 9 punti ancora non siamo dentro. Avremmo meritato qualcosa in più, comunque abbiamo giocato una grande partita di personalità contro una squadra molto forte. I due pareggi contro Zenit e Brugge sono arrivati in situazione difficili. Pensavamo che avremmo raggiunto gli ottavi già adesso». PROSSIME PARTITE – «Dobbiamo essere consapevoli, pensare allo Spezia e poi giocarci questa partita al ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Simone, allenatore della, ha commentato il pareggio ottenuto in Champions League contro il Borussia Dortmund: le sue dichiarazioni Simone, allenatore della, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio ottenuto in Champions League contro il Borussia Dortmund. PAREGGIO – «C’è rammarico, con 9ancora non. Avremmo meritato qualcosa in più, comunque abbiamo giocato una grande partita di personalità contro una squadra molto forte. I due pareggi contro Zenit e Brugge sono arrivati in situazione difficili.che avremmogligià adesso». PROSSIME PARTITE – «Dobbiamo essere consapevoli, pensare allo Spezia e poi giocarci questa partita al ...

zazoomblog : Borussia Dortmund-Lazio 1-1: a Inzaghi ora basta un punto per gli ottavi - #Borussia #Dortmund-Lazio #Inzaghi… - MediaFbi : Inzaghi: 'Lazio regrets in Dortmund' - Noibiancocelest : Borussia Dortmund-Lazio, Inzaghi: “Peccato per le parate di Burki. Con 9 punti dopo 5 partite solitamente sei agli … - sportface2016 : #BorussiaDortmundLazio, le parole di #Inzaghi dopo l'1-1 del Signal Iduna Park: 'Ma ora testa allo Spezia' - aciapparoni : RT @aciapparoni: #BorussiaDortmundLazio, oggi prestazione di livello, squadra concentrata e vogliosa che meritava la vittoria. Immobile gig… -