Lavoro Sempre più giovani affetti dalla disoccupazione | ad ottobre il 30 | 3% senza uno stipendio

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Per quanto prevedibile, è certamente un quadro impietoso quello illustrato oggi dal’Istituto di Ricerca in merito allale nel Paese. Se lo scorso, in merito allain generale, i numeri ci hanno indicato un tasso stabile al 9,8%, in virtù di un aumento di 0,6 punti registrati, quellale ha continuato invece a crescere, attestandosi su una media del 30,3%. Tenete però conto che, attualmente, in virtù della situazione di emergenza, è stato prorogato il blocco dei licenziamenti, dunque, in prospettiva, la situazione oggi potrebbe essere di gran lunga peggiore… Istat: il tasso di occupazione è rimasto stabile al 58,0% Ad oggi, spiegano le stime, la domanda di collocazione è cresciuta di circa lo 0,4% (pari ad 11mila persone), uomini ed under 50 compresi, ...