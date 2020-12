L'attrice Scarlett Johansson chiede libertà per Zaki: 'Ha difeso la dignità degli egiziani' (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Con un video pubblicato su YouTube, l'attrice statunitense Scarlett Johansson chiede la 'scarcerazione immediata' di quattro appartenenti all'ong egiziana per la difesa dei diritti civili 'Eipr' tra ... Leggi su globalist (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Con un video pubblicato su YouTube, l'statunitensela 'scarcerazione immediata' di quattro appartenenti all'ong egiziana per la difesa dei diritti civili 'Eipr' tra ...

