L'appello di Scarlett Johansson: "Libertà per Patrick Zaky" | VIDEO (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Scarlett Johansson lancia un appello su Youtube per chiedere la scarcerazione immediata di Patrick Zaky e di altri tre membri della Ong Eipr (Egyptian Initiative for Personal Rights) detenuti da mesi in Egitto. "Far sentire la propria voce in Egitto oggi è pericoloso", dice nel VIDEO-messaggio la star di Hollywood. "Questi uomini hanno speso la loro vita combattendo contro le ingiustizie e ora sono in carcere, il loro unico crimine è stato battersi per la dignità degli egiziani". Zaky, ricorda Scarlett Johansson, "è stato torturato dopo che la polizia lo ha arrestato all'inizio di quest'anno". Queste persone, sottolinea l'attrice, "sono il meglio di noi, sono il coraggio e la luce". "Eipr è una luce brillante per la democrazia e la libertà". "Oggi mi unisco al popolo egiziano e ..."

