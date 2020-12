L’appello di Scarlett Johansson: “Liberate Zaki e chi lotta per la dignità” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) ROMA – Libertà per Patrick Zaki e “tutti coloro che in Egitto hanno speso la vita lottando contro l’ingiustizia e ora si ritrovano dietro le sbarre”: l’appello è giunto dall’attrice americana Scarlett Johansson, con un video pubblicato su Youtube. Nel filmato si chiede la scarcerazione del ricercatore e degli attivisti della ong Egyptian Initiative for Personal Rights (Eipr) arrestati nei giorni scorsi. Leggi su dire (Di mercoledì 2 dicembre 2020) ROMA – Libertà per Patrick Zaki e “tutti coloro che in Egitto hanno speso la vita lottando contro l’ingiustizia e ora si ritrovano dietro le sbarre”: l’appello è giunto dall’attrice americana Scarlett Johansson, con un video pubblicato su Youtube. Nel filmato si chiede la scarcerazione del ricercatore e degli attivisti della ong Egyptian Initiative for Personal Rights (Eipr) arrestati nei giorni scorsi.

