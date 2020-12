L’Ambasciata svedese in Italia punta forte sull’innovazione digitale

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Dal sito dela Roma di cui l’Ambasciatore Jan Bjorklund, viene dato risalto al “Web Summit-Svezia svoltosi agli inizi di questo autunno : : l’innovazionepilastro della ripresa”, organizzato da Business Sweden,di Svezia in, e il Ministero degli Esteri, a cui hanno partecipato il Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano e il Ministrodell’Energia e della Digitalizzazione Anders Ygeman. Reti a banda ultralarga e tecnologie digitali: sono questi gli ingredienti fondamentali della ricetta per la ripresa economica messa nero su bianco dall’Unione Europea nel Piano “Next generation UE”. Il rilancio e il sostegno agli investimenti rappresentano la ...