L’Alligatore | la trama della prossima puntata | la terza Tutte le anticipazioni

Leggi su tpi

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Cosa succederà nellade, la? Questa sera, 2 dicembre 2020, abbiamo visto un giovane, fermato dalla polizia all’aeroporto di Venezia, che viene trovato in possesso di cocaina e confessa che doveva consegnarla alla pensione “Zodiaco”. Si tratta di un corriere colombiano. Nella faccenda è coinvolta Rosa Gonzales, detta la Tía, narcos temibile e zia dell’uomo arrestato all’aeroporto. La donna è venuta a sapere che suo nipote ha cercato di mettersi in proprio e vola in Italia con il suo sicario Alacrán, decisa a scoprire chi sta cercando di avviare un nuovo canale di spaccio. Ma cosa accadrà ora? Di seguito lede. Tutto quello che ...