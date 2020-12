L’AC Milan annuncia il proprio canale Twitch! (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il Milan sbarca su Twitch attraverso un canale dedicato interamente al club Pochi giorni fa vi avevamo raccontato dell’ingresso del Milan nel settore eSport attraverso una collaborazione con Qlash, ora il club rossonero approda anche su Twitch. La piattaforma streaming sta ormai spopolando in tutto il mondo, offrendo una varietà di contenuti sempre maggiore. Aziende sempre più importanti stanno puntando forte su questo mezzo di comunicazione potentissimo soprattutto tra i giovani, basti pensare alla Liga spagnola e alla Premier League. Non stupisce dunque questo passo verso la digitalizzazione dei diavoli di Milano. Un nuovo passo per la cultura eSport italiana: il Milan lancia il proprio canale Twitch! I numeri della piattaforma streaming sono in ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ilsbarca su Twitch attraverso undedicato interamente al club Pochi giorni fa vi avevamo raccontato dell’ingresso delnel settore eSport attraverso una collaborazione con Qlash, ora il club rossonero approda anche su Twitch. La piattaforma streaming sta ormai spopolando in tutto il mondo, offrendo una varietà di contenuti sempre maggiore. Aziende sempre più importanti stanno puntando forte su questo mezzo di comunicazione potentissimo soprattutto tra i giovani, basti pensare alla Liga spagnola e alla Premier League. Non stupisce dunque questo passo verso la digitalizzazione dei diavoli dio. Un nuovo passo per la cultura eSport italiana: illancia ilI numeri della piattaforma streaming sono in ...

