La Zanicchi sul fratello | Vi racconto l' ultimo sms prima della morte

Carlo Lanna E ora in una recente intervista Iva Zanicchi racconta gli ultimi attimi di vita del fratello, morto a novembre a causa del Covid Per Iva Zanicchi questo 2020 è un anno da dimenticare. Dopo la paura e la corsa in ospedale a causa del Covid, la celebre cantante ha dovuto affrontare anche un gravissimo lutto che ha segnato inevitabilmente il suo stato d'animo. Lo scorso 25 novembre, suo fratello, è spirato proprio a causa del coronavirus, non riuscendo a vincere la battaglia contro questa malattia così insidiosa. E dopo l'annuncio commosso della Zanicchi sui social, l'artista è stata intervistata dal settimanale Dipiù Tv e ha raccontato a cuore aperto la lenta agonia e la morte di Antonio. Un dolore che Iva non riesce proprio a superare, perchè ...

Per Iva Zanicchi questo 2020 è un anno da dimenticare. Dopo la paura e la corsa in ospedale a causa del Covid, la celebre cantante ha dovuto affrontare anche un gravissimo lutto che ha segnato inevita ...

, ancora inconsapevole del futuro dello show che avrebbe dovuto realizzare per Mediaset, poi saltato per la pandemia, lancia un appello dalle pagine di Oggi.

, ancora inconsapevole del futuro dello show che avrebbe dovuto realizzare per Mediaset, poi saltato per la pandemia, lancia un appello dalle pagine di Oggi.