La Val d'Aosta sfida il governo sul dpcm, interviene Boccia (Di mercoledì 2 dicembre 2020) AGI - La Valle d'Aosta lancia la sfida al governo per una gestione dell'emergenza Covid che tenga conto dello Statuto di regione autonoma. "Non importa se questa legge sarà impugnata: è un segnale forte della nostra autonomia, che fa capire che la Valle ha uno Statuto che vogliamo difendere con tutte le forze" ha detto, infatti, il presidente della regione Erik Lavevaz, a proposito della legge approvata a maggioranza dal consiglio regionale. "Il provvedimento, composto da 7 articoli, ha l'obiettivo di "adattare le disposizioni nazionali al territorio valdostano e alle sue specificità, disciplinando le libertà di movimento dei cittadini, le attività economiche e le relazioni sociali, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus". La riapertura dei negozi "?Con questa legge, che ricalca l'impostazione della ... Leggi su agi (Di mercoledì 2 dicembre 2020) AGI - La Valle d'lancia laalper una gestione dell'emergenza Covid che tenga conto dello Statuto di regione autonoma. "Non importa se questa legge sarà impugnata: è un segnale forte della nostra autonomia, che fa capire che la Valle ha uno Statuto che vogliamo difendere con tutte le forze" ha detto, infatti, il presidente della regione Erik Lavevaz, a proposito della legge approvata a maggioranza dal consiglio regionale. "Il provvedimento, composto da 7 articoli, ha l'obiettivo di "adattare le disposizioni nazionali al territorio valdostano e alle sue specificità, disciplinando le libertà di movimento dei cittadini, le attività economiche e le relazioni sociali, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus". La riapertura dei negozi "?Con questa legge, che ricalca l'impostazione della ...

repubblica : Emergenza virus, la Val d'Aosta va per conto suo: legge anti-Dpcm in polemica col governo, ma il Pd si astiene - DeborahBergamin : Condivido le parole di Calenda che in questo video propone un criterio per gestire il #recoveryplan. Del resto, una… - Subus85 : Emergenza virus, la Val d'Aosta va per conto suo: legge anti-Dpcm in polemica col governo. Il Pd si… - ilbarone1967 : RT @SoniaLaVera: Emergenza virus, la Val d'Aosta va per conto suo: legge anti-Dpcm in polemica col governo. Il Pd si… - fisco24_info : La Val d'Aosta sfida il governo sul dpcm, interviene Boccia: AGI - La Valle d'Aosta lancia la sfida al Governo per… -