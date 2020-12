La storia di Conte al ristorante il 31 ottobre smentita dai proprietari del ristorante (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ieri Dagospia ha pubblicato l’audio, anonimo, di una donna che accusa il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la compagna Olivia Paladino di aver cenato il 31 ottobre al ristorante nonostante il divieto di apertura imposto dal DPCM Coronavirus: “Il 31 ottobre alle 20.30 Giuseppe Conte e la fidanzata Olivia Palladino erano a cena in un noto ristorante stellato in zona piazza Montecitorio nonostante il coprifuoco: è lui il primo a trasgredire il Dpcm”. Palazzo Chigi ha diffuso una nota che smentiva la notizia: si tratta di “notizie false, destituite di ogni fondamento, a carattere gravemente diffamatorio”. Si precisa che “l’ultima volta che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha cenato nel ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ieri Dagospia ha pubblicato l’audio, anonimo, di una donna che accusa il presidente del Consiglio Giuseppee la compagna Olivia Paladino di aver cenato il 31alnonostante il divieto di apertura imposto dal DPCM Coronavirus: “Il 31alle 20.30 Giuseppee la fidanzata Olivia Palladino erano a cena in un notostellato in zona piazza Montecitorio nonostante il coprifuoco: è lui il primo a trasgredire il Dpcm”. Palazzo Chigi ha diffuso una nota che smentiva la notizia: si tratta di “notizie false, destituite di ogni fondamento, a carattere gravemente diffamatorio”. Si precisa che “l’ultima volta che il presidente del Consiglio Giuseppeha cenato nel ...

