La Rinascente e le vetrine per il Natale 2020 ci regalano la magia di cui abbiamo bisogno

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il 1° dicembre non corrisponde solo all'apertura della prima casellina del calendario dell'Avvento, ma segna anche l'accensione delle ormai mitichede La, che illuminano alcune tra le città più importanti d'Italia. Mai come in questo anno difficile con l'emergenza sanitaria e la crisi economica che mettono a dura prova la vita di tutti, serve un'iniezione di luce e speranza. Da Milano a Roma, da Torino a Firenze, passando per Catania, Palermo e Monza, il window watching per antonomasia passa da qui. «In questononvoluto rinunciare al nostro consueto viaggio nelladel, anzilavorato per renderlo ancora più spettacolare, proprio per mandare un messaggio positivo» ha dichiarato Pierluigi Cocchini, Ceo de La ...