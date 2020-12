La protesta della magistratura onoraria | Senza diritto alla malattia | anche con il Covid

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) “Ci dicono che facciamo questo lavoro spontaneamente? Bene, allora noi spontaneamente ci fermiamo”. Sabrina Argiolas risponde a telefono dal Tribunale di Palermo. Dallo stesso luogo dove da ventidue anni fa il giudice onorario. Questa volta, però, non è lì per lavorare. Con una sua collega, Vincenza Gargliardotto, è al terzo giorno di scioperofame. Unaestrema, che nessuno in questa categoria aveva mai fatto, per chiedere che ai magistrati onorari vengano riconosciuti i diritti dei lavoratori subordinati. La, la maternità, le ferie. Garanzie previste per i dipendenti e, quindi, per laordinaria. Ma escluse per chi, come i giudici di pace i magistrati onorari (Got) è classificato come lavoratore a cottimo. Nulla di nuovo: il trattamento è lo stesso da decenni. In soccorso ...