La prima neve in pianura | l’Italia si imbianca Meteo | allerta gialla su alcune regioni

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Previsioniin Italia, iniziano le prime nevicate. Tetti bianchi, strade con mezzi spazzae la sorpresa di quanti assistono allo scenario innevato. La precipitazione nevosa non solo ad alta quota ma anche in, tra Parma e Piacenza, e sull’autostrada A13 Bologna-Padova o ancora sull’Appennino emiliano dove già a quote collinari vengono superati i 10cm. Venezia al momento viene risparmiata dallama non dall’incessante pioggia. Il Centro maree del Comune informa sul sollevamento del Mose al fine di proteggere la città dall’acqua alta che in mare raggiungerà una massima di circa 120 centimetri. Questo è quanto riportato dalla previsione rivista rispetto agli iniziali 130 – verso le 10.45: “Con il sistema sollevato attualmente il livello dell’acqua è di 107 cm oltre le dighe, i 60 invece nella laguna ...