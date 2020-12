La neve imbianca le colline | nell’Appennino emiliano ne sono già caduti 30 centimetri

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) MODENA – I mezzi spartineve e spargisale della Provincia di Modena sono usciti dalle prime ore di oggi nella rete delle strade provinciali dell’Appennino, in particolare nelle zone più ad alta quota, dove sono caduti in media oltre 30 centimetri di neve.

Arriva oggi mercoledì 2 dicembre la prima nevicata dell’anno: è nevicato anche a bassa quota, giusto una spolveratina su gran parte dei comuni della sinistra Piave, più sostanziosa in al ...Qualche fiocco misto ad acqua anche in pianura, qualcosa di più in collina e alcuni centimetri sulle alture. Soprattutto i comuni montani del territorio comasco (nella Valle Intelvi e a Brunate) stann ...