La morte di questi militari non c’entra con la falsa notizia del server tedesco coinvolto nelle elezioni Usa

Il 29 novembre 2020 su Facebook sono state pubblicate cinque foto che, stando a quanto riportato da chi ha condiviso il contenuto, mostrerebbero dei militari statunitensi. Il commento che accompagna l'immagine, recita: «questi sono i cinque uomini che hanno dato la vita per ottenere il server in Germania. Le loro morti sono state coperte da un incidente in elicottero in Egitto. Ciò conferma ciò che ci era stato originariamente detto. Dio benedica questi eroi». Il riferimento è alla falsa notizia secondo cui in Germania sarebbe stato sequestrato dall'esercito americano un server utilizzato per gestire delle frodi elettorali architettate durante le elezioni presidenziali degli Stati Uniti d'America del 3 novembre 2020, vinte da Joe Biden

