La maestra di Torino vittima di revenge porn e il suo sguardo fiero davanti alla sua ex preside

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) La sua ex, le altre donne che l’hanno accusata e che hanno contribuito a farle perdere il lavoro. Eranoa lei nell’aula di tribunale, dove ladi– per la prima volta dal 2018 – ha avuto modo di raccontare nella prima udienza del processo la sua versione della storia che l’ha vista, suo malgrado, protagonista due anni prima. Quelle foto e quel video inviati all’ex ragazzo che quest’ultimo aveva fatto circolare nella chat del calcetto, il passaparola che è arrivato alle mamme dei bambini a cui la stessadiinsegnava, la decisione delladi sospenderla dal licenziamento. LEGGI ANCHE > Lad’asilo, ilnelle chat di calcetto e il suo licenziamento ...

Ultime Notizie dalla rete : maestra Torino

La Repubblica

Cronachedellacampania.it - Testata giornalistica Reg N. 1301/2016 RS N.7 ROC 030531 Direttore : Giuseppe Del Gaudio Email : info [@] cronachedellacampaina.it Ove non espressamente ...La sua ex preside, le altre donne che l’hanno accusata e che hanno contribuito a farle perdere il lavoro. Erano davanti a lei nell’aula di tribunale, dove la maestra di Torino – per la prima volta dal ...