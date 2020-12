La Lazio domina ma pareggia a Dortmund contro il Borussia (Di giovedì 3 dicembre 2020) AGI - La Lazio conquista un punto prezioso al Signal Iduna Park di Dortmund pareggiando per 1-1 contro il Borussia ma mastica amaro per le tante occasioni sprecate. Al gol di Guerreiro a pochi minuti dalla fine del primo tempo, per colpa di un errore in disimpegno, ha risposto Ciro Immobile, dal dischetto, a metà della ripresa. La squadra di Simone Inzaghi è scesa in campo con lo stesso atteggiamento della gara dell'Olimpico dove sorprese, grazie a un gioco rapido ed efficace, i quotati tedeschi. Il 'bis' e' mancato solo a causa dell'imprecisione dei biancocelesti che si sono mangiati diverse occasioni da rete: da quella capitate sui piedi di Correa, nella prima frazione, alle parate di Burki sulle conclusioni nella ripresa di Immobile e Luis Alberto dalla distanza. Negli ultimi 15 minuti la squadra capitolina ha ... Leggi su agi (Di giovedì 3 dicembre 2020) AGI - Laconquista un punto prezioso al Signal Iduna Park dindo per 1-1il Borussia ma mastica amaro per le tante occasioni sprecate. Al gol di Guerreiro a pochi minuti dalla fine del primo tempo, per colpa di un errore in disimpegno, ha risposto Ciro Immobile, dal dischetto, a metà della ripresa. La squadra di Simone Inzaghi è scesa in campo con lo stesso atteggiamento della gara dell'Olimpico dove sorprese, grazie a un gioco rapido ed efficace, i quotati tedeschi. Il 'bis' e' mancato solo a causa dell'imprecisione dei biancocelesti che si sono mangiati diverse occasioni da rete: da quella capitate sui piedi di Correa, nella prima frazione, alle parate di Burki sulle conclusioni nella ripresa di Immobile e Luis Alberto dalla distanza. Negli ultimi 15 minuti la squadra capitolina ha ...

