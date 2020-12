La Gran Bretagna approva il vaccino anti-Covid della Pfizer. Le prime dosi disponibili già dalla prossima settimana. Cauta l’Ema: “La nostra procedura è più appropriata” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Sul vaccino anti-Covid la Gran Bretagna “brucia” il resto del mondo. L’ente regolatore del Paese ha infatti approvato il vaccino della Pfizer-BioNTech. Come annunciato dal ministro della Sanità britannico, Matt Hancock, le prime dosi dovrebbero essere disponibili già dalla prossima settimana. “L’aiuto sta arrivando. Il Regno Unito è il primo paese al mondo ad avere un vaccino approvato clinicamente per la fornitura”, ha twittato in mattinata Hancock. La Gran Bretagna può quindi essere considerato il primo Paese al mondo in cui un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Sulla“brucia” il resto del mondo. L’ente regolatore del Paese ha infattito il-BioNTech. Come annunciato dal ministroSanità britannico, Matt Hancock, ledovrebbero esseregià. “L’aiuto sta arrivando. Il Regno Unito è il primo paese al mondo ad avere unto clinicamente per la fornitura”, ha twittato in mattinata Hancock. Lapuò quindi essere considerato il primo Paese al mondo in cui un ...

