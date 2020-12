La Gismondo boccia il vaccino a gennaio: “Non lo farò, non lo ritengo sicuro” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dic – La virologa Maria Rita Gismondo esclude categoricamente di sottoporsi al vaccino anti-Covid il prossimo gennaio. «A gennaio non mi vaccino. Sicuro», è la sua tombale dichiarazione dopo il roboante annuncio del ministro della Salute, «vaccino da gennaio e gratis». Intervistata da Affaritaliani.it, la direttrice del laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze del Polo Universitario Ospedale Sacco di Milano definisce la notizia del vaccino una «soluzione magica», citando, a suo favore, anche il parere del Comitato nazionale di bioetica. Le perplessità di Gismondo sul vaccino Pfizer «Immagino che il ministro avrà dati solidi per dire queste cose – punzecchia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dic – La virologa Maria Ritaesclude categoricamente di sottoporsi alanti-Covid il prossimo. «Anon mi. Sicuro», è la sua tombale dichiarazione dopo il roboante annuncio del ministro della Salute, «dae gratis». Intervistata da Affaritaliani.it, la direttrice del laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze del Polo Universitario Ospedale Sacco di Milano definisce la notizia deluna «soluzione magica», citando, a suo favore, anche il parere del Comitato nazionale di bioetica. Le perplessità disulPfizer «Immagino che il ministro avrà dati solidi per dire queste cose – punzecchia ...

