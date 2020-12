La Germania prolunga le restrizioni contro il Coronavirus fino al 10 gennaio

ilpost : La Germania prolunga le restrizioni fino al 10 gennaio - JOvincello95 : RT @ilpost: La Germania prolunga le restrizioni fino al 10 gennaio - clikservernet : Natale in Germania, il governo prolunga il lockdown light fino al 10 gennaio. Braccio di ferro tra Merkel e i Lände… - Noovyis : (Natale in Germania, il governo prolunga il lockdown light fino al 10 gennaio. Braccio di ferro tra Merkel e i Länd… - romi_andrio : RT @ilpost: La Germania prolunga le restrizioni fino al 10 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Germania prolunga

TGCOM

Il lockdown light in Germania sarà prolungato fino al 10 gennaio. Angela Merkel e i ministri presidenti dei Laender lo hanno deciso in un incontro ordinario in videoconferenza dopo un braccio di ferro ..."In linea di principio, la situazione rimane quella che è ora", ha detto la Merkel, perché la Germania è "ancora molto lontana dai valori che si è posta come obiettivo" nel co ...