La fronda del M5s pronta a bloccare la riforma del Mes

AGI - "L'unico ulteriore passaggio che i parlamentari del Movimento 5 Stelle avrebbero per bloccare la riforma del Mes sarebbe durante il voto di ratifica nelle due Camere". La lettera che un gruppo di parlamentari (in un primo momento 52 deputati e 17 senatori, alla fine dovrebbero essere una decina in meno) ha inviato ai vertici M5s è il segnale che nella maggioranza al momento non c'è un accordo sulla risoluzione da presentare dopo le comunicazioni del premier Conte che ci saranno il 9, prima del Consiglio europeo. Nella missiva c'è la richiesta che i pentastellati avanzano: "Riaffermare con maggiore forza e maggiori argomenti, quanto già ottenuto negli ultimi mesi: no alla riforma del Mes". "Consci delle diverse posizioni nella maggioranza, che non vogliamo in nessun modo mettere a rischio, chiediamo che nella prossima ...

