«La fonte dei contagi sono i liceali, vaccinerei loro prima degli over 50»

Il Corriere della Sera intervista il fisico Roberto Battiston. Si dice fiducioso del fatto che continuando a stare attenti ai nostri comportamenti, entro inizio gennaio l'Rt sarà pari a zero. Diminuiranno anche gli ospedalizzati e gli infetti, sempre se le persone adotteranno i giusti comportamenti. E parla anche delle scuole. Battiston parla anche delle scuole. A fine settembre, dice, la situazione non era drammatica, poi è intervenuto un elemento di rottura: il ritorno in aula. prima di riaprire le scuole, dice, dobbiamo «agire soprattutto in quel che succede fuori dalle scuole. E poi bisogna dividere il problema. Il punto problematico sono i liceali, gli studenti delle superiori, quelli delle medie non influiscono in maniera significativa nella variazione dell'Rt». Ciò non vuol dire che i licei debbano restare chiusi, ma certo ...

