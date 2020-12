La Fiorentina ha scelto il suo nuovo attaccante (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La Fiorentina è in crisi, non segna da troppe partite e neppure Prandelli è riuscito a cambiare le sorti dell’attacco viola Uno dei principali limiti della Fiorentina di quest’anno è la scarsa brillantezza dell’attacco. Il reparto offensivo non incide e neppure l’arrivo di Prandelli ha cambiato le sorti delle punte. In due partite col nuovo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Laè in crisi, non segna da troppe partite e neppure Prandelli è riuscito a cambiare le sorti dell’attacco viola Uno dei principali limiti delladi quest’anno è la scarsa brillantezza dell’attacco. Il reparto offensivo non incide e neppure l’arrivo di Prandelli ha cambiato le sorti delle punte. In due partite colQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

sportli26181512 : Milan-Fiorentina, Saelemaelers è l'MVP del match: Dopo la vittoria con la Fiorentina, il Milan ha reso noto sui pro… - gianpaolomartel : @Curini c'è da ammettere che la Fiorentina ha scelto Prandelli, poi il problema sarà reggere per quei 4 o 5 ed è mo… - Mariano_Amelio : Chiesa è un pirla! Poteva fare il fenomeno nella Fiorentina e aiutare la squadra Ha scelto di fare la pippa nella J… - rey_pre : @GhostJR__ La Fiorentina non si opporrebbe a una sua cessione ad una big il prossimo anno, perciò Amrabat ha scelto loro. - _esegesi_ : @Cobretti_80 Si è rovinato da solo, un senza palle che ha scelto la Fiorentina e non altre contendenti. Giusto così. -