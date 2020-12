La domanda istituzionale di Bitcoin sale alle stelle mentre i dati tecnici indicano una forte correzione (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Bitcoin è salito a un nuovo massimo storico per la prima volta dalla metà di dicembre 2017. mentre l’interesse tra gli investitori istituzionali sale alle stelle, un particolare indicatore tecnico indica un forte calo prima di ulteriori guadagni. Gli investitori istituzionali non ne hanno mai abbastanza Bitcoin era considerato uno strumento finanziario speculativo utilizzato dai trader al dettaglio per guadagnare rapidamente. Questo è stato visto durante l’intera corsa al rialzo 2015-2017 quando i prezzi sono saliti alle stelle di quasi il 10.000%. Durante questo periodo di due anni, la criptovaluta pioniera è passata da un minimo di 200 dollari a un massimo di quasi 20.000 dollari. Ora, sembra che il ciclo rialzista in corso ... Leggi su invezz (Di mercoledì 2 dicembre 2020)è salito a un nuovo massimo storico per la prima volta dalla metà di dicembre 2017.l’interesse tra gli investitori istituzionali, un particolare indicatore tecnico indica uncalo prima di ulteriori guadagni. Gli investitori istituzionali non ne hanno mai abbastanzaera considerato uno strumento finanziario speculativo utilizzato dai trader al dettaglio per guadagnare rapidamente. Questo è stato visto durante l’intera corsa al rialzo 2015-2017 quando i prezzi sono salitidi quasi il 10.000%. Durante questo periodo di due anni, la criptovaluta pioniera è passata da un minimo di 200 dollari a un massimo di quasi 20.000 dollari. Ora, sembra che il ciclo rialzista in corso ...

embonaccorso : @BoriManuela @Giandom84354994 errata corrige: La domanda è: come mai c'è bisogno di un cambio istituzionale per aff… - embonaccorso : @BoriManuela @Giandom84354994 La domanda è: come mai c'è bisogno di un cambio istituzionale per affrontare una cris… - Epistemide : @mattiafeltri @lauraboldrini che sta costruendo un proprio profilo istituzionale ?? ad arte, pretende risposte mina… - WYXYOVANNI55 : RT @AndreaGirardire: @borghi_claudio @DavideHaxis On. Borghi, una domanda: queste due persone chi sono e qual è il loro ruolo istituzionale… - paolaokaasan : RT @AndreaGirardire: @borghi_claudio @DavideHaxis On. Borghi, una domanda: queste due persone chi sono e qual è il loro ruolo istituzionale… -

Ultime Notizie dalla rete : domanda istituzionale Via alle domande per il rimborso Canoni Locazione ed il nuovo Contributo COVID 19 Acquaviva Partecipa FI alla sindaca Casini: “offendendo, forse spera che ci si dimentichi di rispondere alle domande”

“Di rimando intendiamo rimanere sul pezzo, chiedendo ancora che vengano date risposte a precise domande. Innanzitutto: perché non usare un Ospedale semivuoto a disposizione, per fornire riscontri effi ...

Poste Italiane: emesso bond senior da 1 miliardi, domanda oltre 5 miliardi

Roma, 02 dic - Poste Italiane ha emesso oggi sul mercato un prestito obbligazionario senior unsecured denominato in euro in due tranche, destinato a investitori istituzionali, per un ammontare nominal ...

“Di rimando intendiamo rimanere sul pezzo, chiedendo ancora che vengano date risposte a precise domande. Innanzitutto: perché non usare un Ospedale semivuoto a disposizione, per fornire riscontri effi ...Roma, 02 dic - Poste Italiane ha emesso oggi sul mercato un prestito obbligazionario senior unsecured denominato in euro in due tranche, destinato a investitori istituzionali, per un ammontare nominal ...