La criptovaluta di Facebook ancora non c’è. Ma ha già cambiato nome (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Libra cambia ancora. Dopo aver modificato il nome del suo portafoglio digitale passando dall’originario Calibra a Novi, lo stesso progetto e tutti gli elementi collegati sono stati ribattezzati Diem. A partire dalla Libra Association, il consorzio delle aziende rimaste a supportare lo sviluppo della criptovaluta ideata da Facebook, che da oggi si chiamerà Diem Association. Il nuovo “giorno” – il Diem latino appunto – nelle intenzioni dell’associazione vuole segnare una ulteriore discontinuità con il passato e soprattutto con le polemiche e le contrapposizioni suscitate fin dall’inizio dal progetto della moneta elettronica voluto dal colosso di Menlo Park. E questo nuovo corso sarà proprio all’insegna di una collaborazione serrata tra le istituzioni finanziarie, le banche e le autorità internazionali, fa sapere il ... Leggi su wired (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Libra cambia. Dopo aver modificato ildel suo portafoglio digitale passando dall’originario Calibra a Novi, lo stesso progetto e tutti gli elementi collegati sono stati ribattezzati Diem. A partire dalla Libra Association, il consorzio delle aziende rimaste a supportare lo sviluppo dellaideata da, che da oggi si chiamerà Diem Association. Il nuovo “giorno” – il Diem latino appunto – nelle intenzioni dell’associazione vuole segnare una ulteriore discontinuità con il passato e soprattutto con le polemiche e le contrapposizioni suscitate fin dall’inizio dal progetto della moneta elettronica voluto dal colosso di Menlo Park. E questo nuovo corso sarà proprio all’insegna di una collaborazione serrata tra le istituzioni finanziarie, le banche e le autorità internazionali, fa sapere il ...

