La Conversione, il documentario di Giovanni Meola che incrocia le storie di un ex manager e un ex detenuto: “Racconto due facce di Napoli”. Il trailer (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L’ex manager bancario Vincenzo Imperatore (ora consulente contro gli abusi delle banche) e l’ex galeotto Peppe De Vincentis (ora attore e drammaturgo) sono i protagonisti di La Conversione, opera scritta e diretta da Giovanni Meola, proiettata in anteprima alla 19esima edizione del Rome indipendent film festival nella sezione National Documentary Competition (fino al 3 dicembre). Un racconto-documentario che si dipana su più livelli, intrecciando biopic, inchiesta e formula teatrale. “Sottrarre e ingannare – spiega il regista – sono state, a lungo, le attività principali delle vite di Peppe e Vincenzo. Entrambi, a un certo punto, hanno detto basta. Ed entrambi hanno cominciato, fatalmente, a scrivere e a svelare quello che erano stati, quello che avevano fatto e i segreti dei mondi dai quali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L’exbancario Vincenzo Imperatore (ora consulente contro gli abusi delle banche) e l’ex galeotto Peppe De Vincentis (ora attore e drammaturgo) sono i protagonisti di La, opera scritta e diretta da, proiettata in anteprima alla 19esima edizione del Rome indipendent film festival nella sezione National Documentary Competition (fino al 3 dicembre). Un racconto-che si dipana su più livelli, intrecciando biopic, inchiesta e formula teatrale. “Sottrarre e ingannare – spiega il regista – sono state, a lungo, le attività principali delle vite di Peppe e Vincenzo. Entrambi, a un certo punto, hanno detto basta. Ed entrambi hanno cominciato, fatalmente, a scrivere e a svelare quello che erano stati, quello che avevano fatto e i segreti dei mondi dai quali ...

