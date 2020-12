La CNN ha appena detto che vincerà Trump? No! Video di settembre!

Leggi su open.online

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il 28 novembre 2020 l’account Danilo Sant65 pubblica un tweet in cui sostiene che la CNN abbia «che». Insieme al tweet, replicato in altre forme anche da altri utenti sostenitori di Donalde vicino all’area QAnon, pubblica lo screenshot di un servizio della CNN utilizzato in maniera scorretta. Il servizio è rintracciabile per un semplice motivo, ossia il contenuto del sottopancia dove leggiamo «Fareed’s take» che ci rimanda al giornalista Fareed Zakaria. Il, in realtà, è precedente alle elezioni americane e ricostruisce un processo non realizzabile. Per chi ha fretta Gli screenshot che supportano la teoria della CNN che annuncia la vittoria disono di settembre. Il servizio di settembre serviva per proporre ...