“La Cina manipola l’opinione pubblica”: parla l’attivista Joshua Wong prima dell’arresto. Le anticipazioni della nuova puntata di Fake (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Torna l’appuntamento settimanale con Fake – La fabbrica delle notizie, in onda questa sera alle 22.45 sul Nove. Valentina Petrini approfondirà i temi e le inchieste con gli ospiti della serata: il giornalista e conduttore Paolo Del Debbio e l’attore e conduttore Luca Bizzarri che sarà collegato da Genova. Tra i vari temi, spazio anche alla censura cinese sui social media, con un’inchiesta di Cecilia Attanasio Ghezzi che ha intervistato Joshua Wong, l’attivista di Hong Kong arrestato nuovamente dopo essersi dichiarato colpevole per i disordini davanti a una centrale di polizia nel 2019. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Torna l’appuntamento settimanale con– La fabbrica delle notizie, in onda questa sera alle 22.45 sul Nove. Valentina Petrini approfondirà i temi e le inchieste con gli ospitiserata: il giornalista e conduttore Paolo Del Debbio e l’attore e conduttore Luca Bizzarri che sarà collegato da Genova. Tra i vari temi, spazio anche alla censura cinese sui social media, con un’inchiesta di Cecilia Attanasio Ghezzi che ha intervistatodi Hong Kong arrestatomente dopo essersi dichiarato colpevole per i disordini davanti a una centrale di polizia nel 2019. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Antonio_Tajani : Continuerò a battermi per difendere la libertà ad #HongKong e per trasformare la #Cina in un sistema democratico. C… - matteosalvinimi : #Salvini: leggo su @laveritaweb che c’è in Procura a Roma un’indagine sulle mascherine ordinate da #Arcuri in Cina… - Corriere : La Cina ha battuto tutti sul 6G: già in orbita il satellite sperimentale. Che faranno Usa e Ue? - emilio_pica : @saldi_di Per la verità questa notizia è nell'aria da un pezzo, c'è anche un accordo con la Cina. Poi ho perso di vista. - OrazioCovolo : @gustinicchi Maurizio... tieni a mente, che gli USA, finanziariamente sono alla frutta... come tutte le banche cent… -

Ultime Notizie dalla rete : “La Cina THE DAY I RAN CHINA II: possibilità di sviluppo di una nuova campagna socialista nel mondo Fortune Italia